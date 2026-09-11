Trump afirma que EE.UU. nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre: "Por esto es que hoy luchamos. No tenemos elección"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este viernes que el país no olvidará a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda, en unas conmemoraciones marcadas por la guerra contra Irán.

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en su nombre hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy", señaló el mandatario norteamericano en un discurso en el Pentágono, donde participó en los homenajes de los caídos en el 11 de septiembre en dicha institución, que fue uno de los blancos atacados.

Trump aseguró que Estados Unidos "no tiene otra elección" que luchar. "Solo puede haber una cosa: la victoria", subrayó, haciendo alusión a que "la guerra contra el terror" iniciada por el entonces presidente George W. Bush sigue en marcha en Irán.

"Rendimos homenaje a nuestros primeros intervinientes y a las fuerzas del orden, y los queremos. Y rendimos homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que están trabajando ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", defendió, en una referencia a la actual ofensiva estadounidense.

El mandatario trazó así un paralelismo, al señalar que al igual que en el 11-S "ahora mismo estamos aprendiendo de qué estamos hechos", incidiendo en que los estadounidenses deben ser "fuertes e inteligentes".

REIVINDICA LA RESPUESTA QUE SE DIO AL 11-S

Desde la sede del Departamento de Defensa, el presidente estadounidense recalcó que las víctimas del 11-S "jamás serán olvidadas" y reivindicó la respuesta unida que dio el país ante el atentado terrorista que dejó casi 3.000 muertos en suelo norteamericano.

"Aquel día, todos éramos neoyorquinos, todos y cada uno de nosotros. Pero también éramos todos estadounidenses. Éramos una sola familia", aseguró, tras destacar que el patriotismo emergió como una respuesta al brutal ataque de Al Qaeda.

"El enemigo podía destruir lo que las manos estadounidenses habían construido, pero no podía tocar la lucha, el fuego y el amor que había en nuestros grandes corazones estadounidenses", resumió.

Tras una ceremonia que recordó los nombres de los 184 militares muertos en el Pentágono, Trump apuntó que futuras generaciones verán cómo respondió "una nación libre e inquebrantable ante el mal", señalando que "ninguna época borrará de la memoria del tiempo" a los "héroes" de aquel día.

(Imagen: Getty Images)

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