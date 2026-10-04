Flávio Bolsonaro alcanza 50,2% con casi la mitad de las urnas escrutadas en Brasil

El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 50,2% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 47,26% del escrutinio.

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,63% de votos. Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

Este resultado corresponde al escrutinio de 235.931 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.

La participación ha sido del 79,1%, según los datos oficiales del último boletín, que refleja un 1,75% de votos en blanco y un 2,68% de votos nulos.

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