Aumentan a 295 los muertos por devastador terremoto en Colombia

Las autoridades colombianas elevan ya a 295 los muertos por el terremoto del pasado 10 de agosto en el departamento (provincia) de Chocó, en el noroeste del país, según un nuevo balance publicado este sábado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cifra los heridos en 3.935 y los desaparecidos en 320 personas.

El terremoto ha afectado a 15 departamentos (provincias) y 448 municipios del país, con un saldo de 54.008 familias y 115.461 personas afectadas hasta el momento.

En el apartado de daños materiales, el temblor ha destruido casi 15.000 viviendas y colapsado 66 edificios por todas las zonas afectadas. Además hay daños en 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios.

Por último, en lo que a infraestructuras se refiere, la UNGRD ha constatado daños en 298 carreteras, 59 acueductos, 49 puentes y cinco aeropuertos.

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