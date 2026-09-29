Tribunal Supremo de EE.UU. autoriza al Gobierno a deportar a migrantes irregulares a terceros países con aviso previo mínimo o nulo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración de Donald Trump retomar las deportaciones de migrantes irregulares a terceros países con un aviso previo mínimo o nulo, al suspender la orden de un juez federal que exigía notificar a los deportados su destino, de modo que pudieran plantear sus alegaciones ante posibles riesgos a su seguridad.

Con los votos en contra de los tres magistrados liberales frente a seis, la corte aceptó una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno para bloquear un fallo de un tribunal de apelaciones que dictaminó que el proceso actual de deportaciones es ilegal, alegando que las personas afectadas no tienen la oportundad real de oponerse a ser deportados a países distintos al de su origen y con los que no tienen conexión previa alguna.

La medida se aplicará de inmediato, mientras los jueces examinan el fondo del recurso presentado por la Administración Trump y a la espera de escuchar los argumentos del caso en diciembre, antes de emitir un fallo definitivo.

De acuerdo a las informaciones de la cadena NBC News, "miles" de personas han sido enviadas desde Estados Unidos a terceros países, entre ellos Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, desde principios del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

(Imagen: EFE/Shawn Thew)

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