Tres claves para entender el «Caso Rolex» por el que allanaron la casa de la presidenta de Perú

En esta nota te presentamos tres claves para que puedas entender esta nueva controversia en Perú, de cara a lo que ocurrirá esta semana, cuando Boluarte tendrá que declarar ante la fiscalía y los congresistas debatan la continuidad de su presidencia.

Entre el viernes en la noche y el sábado de madrugada un grupo de fiscales y policías allanó la casa de Boluarte, pero no encontraron los relojes.

1. Qué dice el informe periodístico

La investigación contra Boluarte comenzó por una publicación del medio La Encerrona, cuyo equipo recibió informes de varias fuentes que aseguraban que la mandataria usaba relojes marca Rolex, posiblemente valorados en miles de dólares, y de los cuales no había rendido informes .

En sus primeras apariciones , tenía uno marca Michael Kors, que, afirma Sifuentes, no tenía un valor mayor a los US$200 . Pero mientras pasaron los meses en el ministerio, y luego de que asumió la presidencia del país en diciembre de 2022, la funcionaria comenzó a ser vista con modelos que se cree son más caros .

“Nosotros corroboramos que uno de ellos era un Rolex, valorado en por lo menos US$14.000, porque teníamos muchas imágenes de alta calidad. No quisimos decir que los demás eran Rolex, teníamos dudas sobre otros tres, pero medios peruanos afirman que son de la misma marca luego de consultar con expertos ”, dice Sifuentes.

La Encerrona confirmó que Boluarte no había informado sobre los relojes, y que no habían sido adquiridos por ninguna agencia gubernamental.

“Pedimos información a la Cancillería, que se encarga del protocolo, a ver si había comprado algún reloj, también al despacho presidencial, pero nos dijeron que no. También le pedimos explicaciones a Dina Boluarte, pero no nos respondió. En sus declaraciones juradas no hay un asomo de estos aparatos. Si fueron regalos, también tenía que haberlos declarado”, detalló Sifuentes.

Desde entonces la mandataria ha tenido pocas apariciones públicas. Pero en una de ellas, realizada el pasado 16 de marzo, dijo que el supuesto Rolex al que hace referencia La Encerrona era una posesión de “antaño”, que había comprado con su esfuerzo.

“Lo que yo quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero, es que trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente”, indicó, para luego negarse a ofrecer más respuestas sobre el tema.

Sifuentes asegura que la contestación de la presidenta no es “satisfactoria”, porque los relojes “son modelos de esta década”.

Riepl añade que Boluarte, antes de ocupar sus posiciones políticas, fue funcionaria de la agencia encargada de expedir las identificaciones en Perú, donde tenía un sueldo de unos 4.500 soles mensuales (poco más de US$1.000). Mientras que su salario como ministra era de 30.000 soles (US$8.000), cifra que se redujo a 15.500 (US$4.000) cuando llegó a la presidencia.

Medios locales también informaron que las autoridades detectaron unos US$300.000 en depósitos de origen desconocido realizados a las cuentas personales de Boluarte antes de que asumiera su cargo.