Trasladan al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa a su casa para cumplir prisión domiciliaria

Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue excarcelado el pasado domingo en Venezuela tras pasar ocho meses en prisión, para ser arrestado de nuevo horas después.

Su familia denunció en un principio que había sido "secuestrado" por "un grupo de personas armadas" , aunque la Fiscalía venezolana confirmó que el opositor fue aprehendido nuevamente a solicitud suya.

"Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas ", según el comunicado del Ministerio Público.

"Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país", dijo más tarde el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.

"Esto es un llamado de atención a los presos políticos que al salir deciden hablar", denunció Ramón Guanipa durante una breve conversación telefónica con BBC Mundo.

Aunque no se han informado oficialmente las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo inicialmente, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales. Sin embargo, esto no habría ocurrido en esta ocasión.

Voceros del partido Primero Justicia, en el cual milita el opositor, y su hijo aseguraron que las únicas medidas impuestas fueron la presentación ante un juez cada 30 días y la prohibición de salida del país.

No está claro dónde fue detenido esta semana Guanipa.

El partido de Machado, Vente Venezuela (VV), señaló el lunes que el opositor y exdiputado se encontraba en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, aunque la familia declaró no tener "información oficial de su paradero".

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, ha verificado 426 excarcelaciones desde que el pasado 8 de enero se anunciara el proceso de liberaciones.

Las autoridades venezolanas no han publicado una lista oficial de excarcelaciones, pero el ministro Cabello ha asegurado que su gobierno ha excarcelado 897 personas desde diciembre.