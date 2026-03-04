EE.UU. hunde un buque de guerra iraní con un torpedo en el Índico en el primer ataque de este tipo desde 1945

El Pentágono ha confirmado este miércoles que un submarino estadounidense atacó con un torpedo el buque de guerra iraní hundido en aguas del oceáno Índico, frente a las costas de Sri Lanka, en lo que ha celebrado como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo", ha señalado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para actualizar la situación en el marco de la operación lanzada contra Irán el pasado sábado.

Así ha confirmado que la Armada estadounidense está detrás del ataque a la embarcación iraní. "Una muerte silenciosa", ha valorado Hegseth, quien ha señalado que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial". Este episodio, a juicio del jefe del Pentágono, evidencia la voluntad de Washington de librar y ganar la guerra, al igual que en el citado conflicto.

En su repaso de los ataques estadounidenses en el escenario iraní, Caine ha recalcado que el Ejército ha "destruido" más de 20 medios navales iraníes incluyendo este buque de guerra en el océano Índico.

"Por primera vez desde 1945, un submarino de ataque rápido de la Armada de los Estados Unidos ha hundido un buque de combate enemigo utilizando un único torpedo Mark 48 para lograr un efecto inmediato, enviando el buque de guerra al fondo del mar", ha detallado.

El jefe del Estado Mayor ha insistido en que esto evidencia "el alcance global de Estados Unidos". "Cazar, localizar y destruir a un buque desplegado fuera de su zona es algo que solo Estados Unidos puede hacer a esta escala", ha resumido.

La Armada ceilandesa había informado del rescate de entre 32 y 35 tripulantes de un buque iraní hundido a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla. Los cálculos apuntan a que hasta 180 personas navegaban a bordo del buque, por lo que continúan las labores de rescate de unos 150 desaparecidos.

