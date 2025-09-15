Tras protestas en Madrid, presidente de Gobierno de España exige vetar a Israel de competiciones deportivas internacionales

Tras las manifestaciones propalestinas en Madrid que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido que Israel no pueda participar en ninguna competición deportiva internacional "mientras dure la barbarie" en Gaza.

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que se expulse a Rusia de las competiciones tras la invasión de Ucrania y ahora no se haga lo mismo con Israel.

"Nuestra posición es clara y rotunda, hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más", ha indicado al día siguiente de los altercados en la última etapa de La Vuelta a España en Madrid que obligaron a cancelarla y se saldaron con dos detenidos y una veintena de policías heridos.

Sánchez afirma que rechaza siempre la violencia, pero insiste en que siente "una profunda admiración y respeto" por una sociedad civil española "que se moviliza contra la injusticia" y defiende su idea "de forma pacífica".

La Vuelta terminó abruptamente este domingo en Madrid por las protestas en apoyo del pueblo palestino y contra el "genocidio" en Gaza ante la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

PURANOTICIA