Tras dichos de Donald Trump, Canciller de Argentina asegura que "siempre hay chances" de recuperar las islas Malvinas

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, aseguró que existen posibilidades de que Buenos Aires avance en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que podría revisar su respaldo al Reino Unido.

Consultado por medios de comunicación sobre la posibilidad de que Argentina recupere el control del archipiélago, Quirno respondió de manera breve: "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca". El canciller realizó estas declaraciones antes de participar en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso bajo el lema "Vientos de Cambio".

Durante su intervención en el panel del encuentro, el ministro fue enfático al señalar que "las Malvinas son argentinas" y que el Gobierno de su país tiene "una obligación y una responsabilidad" de defender sus "intereses allí".

Quirno sostuvo además que "hoy están sucediendo cosas en Malvinas que son decisiones unilaterales de Reino Unido", acciones que, afirmó, son rechazadas y repudiadas "muy claramente" por el Gobierno argentino.

"Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y para poder llegar al objetivo de todos los argentinos: tener la soberanía de las Malvinas argentinas", afirmó el canciller.

La disputa por la soberanía del archipiélago se remonta al siglo XIX y tuvo su máximo punto de tensión en 1982, cuando la dictadura argentina inició una guerra contra el Reino Unido por el control de las islas.

El conflicto comenzó el 2 de abril de ese año y se extendió por poco más de dos meses. La guerra dejó 255 soldados británicos y alrededor de 650 argentinos muertos, antes de que las fuerzas argentinas se retiraran del archipiélago.

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