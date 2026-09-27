Temporal e inundaciones dejan al menos 56 muertos en Uttar Pradesh en India

Al menos 56 personas murieron y 46 más resultaron heridas durante el fin de semana debido al temporal que provocó inundaciones en el estado indio de Uttar Pradesh, en el norte del país, según el último balance oficial.

Las lluvias provocaron además graves daños en los cultivos, la muerte de al menos 107 animales y daños en 1.021 viviendas, informó el comisario de Ayudas de Uttar Pradesh, Hrishikesh Bhaskar Yashod, citado por el diario 'The Times of India'.

"Todavía se está realizando una evaluación de los daños en las cosechas. Las autoridades de distrito están trabajando en ello con apoyo de organismos de ayuda y evaluación de daños", explicó el comisario.

El distrito de Sitapur es uno de los más afectados, con siete muertos contabilizados hasta el momento, mientras que hay cinco fallecidos en los distritos de Lajimpur Jeri, Bahraich y Balrampur. En Ayodhya y Gorajpur hay cuatro víctimas mortales más, en cada uno.

Según las estadísticas recogidas, se han medido 66,5 milímetros de lluvia por metro cuadrado en 48 horas, muy por encima de los 7,6 milímetros de media.

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