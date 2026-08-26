Tragedia en Pakistán: incendio en sala de un hospital deja 14 recién nacidos muertos

Un incendio registrado en la sala de ginecología del Hospital PIMS de Islamabad, capital de Pakistán, dejó al menos 14 recién nacidos muertos, según autoridades locales.

El siniestro se habría iniciado luego de la explosión de un compresor de aire acondicionado ubicado dentro de la sala, de acuerdo a los medios pakistaníes.

La administración del distrito capitalino informó que el fuego fue controlado rápidamente y que los recién nacidos fueron trasladados hasta la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, 14 de ellos fallecieron producto de la emergencia.

La portavoz del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), Dra. Aniza Jalil, indicó que en la sala había 15 recién nacidos y que sólo uno de ellos pudo ser rescatado.

La tragedia generó la reacción del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien expresó que "una situación como esta, con niños, es irreparable. Se deben examinar minuciosamente los motivos del incidente, determinar a los responsables y tomar las medidas más estrictas".

Una representante de Unicef en Pakistán, Pernille Ironside, entregó sus condolencias a las familias afectadas y llamó a reforzar las medidas de prevención de incendios y seguridad en los centros asistenciales.

Las autoridades pakistaníes mantienen una investigación para determinar las circunstancias exactas en que se produjo el incendio y establecer si existieron fallas de seguridad que pudieran haber contribuido a la tragedia.

PURANOTICIA