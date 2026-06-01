Milei, Noboa y Kast felicitan a Abelardo de la Espriella tras triunfar en la primera vuelta en Colombia

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Chile, José Antonio Kast, felicitaron al candidato derechista Abelardo de la Espriella tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El aspirante se enfrentará en el balotaje al candidato de izquierda Iván Cepeda.

A través de sus redes sociales, Milei destacó tanto el desempeño de De la Espriella como el desarrollo del proceso electoral colombiano, al que calificó como una "ejemplar jornada electoral". Asimismo, sostuvo que el resultado obtenido por el candidato derechista "refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano".

El mandatario argentino también puso énfasis en el resultado adverso para Cepeda, al considerar que representa "una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho" a Latinoamérica y "a Colombia en especial en los últimos cuatro años".

"De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad", ha concluido el mandatario libertario.

Por su parte, José Antonio Kast también utilizó las redes sociales para referirse a los comicios colombianos. En un mensaje más breve, felicitó a De la Espriella "por su gran triunfo" y le expresó su respaldo de cara a la segunda vuelta.

"Le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta", ha subrayado el mandatario conservador, que ha destacado que "una Colombia más libre y segura" como la que a su juicio traería el ganador de la primera vuelta "es una buena noticia para toda la región".

Desde Ecuador, Daniel Noboa se sumó a las felicitaciones y calificó el resultado electoral como "una gran victoria". "Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real", ha declarado Noboa.

No obstante, el presidente ecuatoriano también lanzó críticas contra el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado los resultados preliminares que sitúan a De la Espriella en primer lugar, y contra Iván Cepeda, que ha solicitado aclarar un supuesto "desfase electoral".

"Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso", les ha criticado Noboa, quien ha atribuido la postura de los políticos del Pacto Histórico colombiano a que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa "logró contagiar a otros de la región".

A las reacciones internacionales se sumó también el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. A diferencia de los otros mandatarios, evitó manifestar respaldo a alguno de los candidatos y optó por felicitar, sin mencionarlos directamente, el desarrollo de la jornada democrática y "la participación cívica durante la jornada electoral".

Asimismo, y sin referirse de manera explícita a las denuncias formuladas por Petro y Cepeda, Abinader defendió que la "legitimidad de toda democracia descansa en el respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos expresada en las urnas y en las decisiones de las autoridades electorales competentes". "Ese principio debe preservarse y fortalecerse en todo momento", ha argumentado.

ONU DERECHOS HUMANOS

Respecto al desarrollo de las elecciones, el representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, Scott Campbell, felicitó a la ciudadanía y a las autoridades por lo que describió como "un día electoral en paz".

"Afortunadamente, no hemos documentado violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativos actualmente", ha manifestado Campbell en un vídeo difundido en redes sociales.

En la misma intervención, el representante de Naciones Unidas subrayó "dos puntos importantes" de cara a las próximas semanas: "Uno, es la importancia de respetar el compromiso por unas elecciones libres y en paz. Y dos, la importancia de implementar las recomendaciones de la alerta temprana electoral de la Defensoría del Pueblo", ha alegado, señalando así una "hoja de ruta para elecciones libres y en paz".

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