Tormenta “monstruosa” paraliza vuelos y deja miles de hogares sin electricidad en EE.UU.

Una enorme tormenta de nieve que afecta desde el centro-este hasta el noreste de Estados Unidos ha generado una crisis de gran magnitud, dejando a más de 678.000 hogares y empresas sin suministro eléctrico, en medio de condiciones climáticas extremas.

El sistema, calificado por medios estadounidenses como una tormenta “monstruosa”, ya ha recorrido más de 3.700 kilómetros rumbo al noreste, impactando a casi 200 millones de personas bajo algún tipo de alerta meteorológica, convirtiéndose además en el evento con más condados bajo alerta por tormenta invernal desde que existen registros.

El temporal también ha golpeado duramente el transporte aéreo, ya que las aerolíneas han cancelado más de 9.900 vuelos previstos para este domingo, cifra que se suma a otros 4.000 vuelos suspendidos el sábado, con nuevas anulaciones esperadas para lunes y martes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, las malas condiciones continuarán durante los próximos días, con mínimas que podrían llegar hasta -45°C, mientras al menos 17 estados y el distrito de Columbia han declarado estado de emergencia para enfrentar la situación, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 60 centímetros en zonas de Kentucky y Virginia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que aprobó declaraciones de emergencia para múltiples estados, asegurando coordinación con FEMA y autoridades locales. En tanto, en Nueva York se reportó la muerte de al menos cinco personas, y el alcalde decretó que quienes lo necesiten podrán acceder a refugios municipales, ante una nevada proyectada de al menos 30 centímetros.

