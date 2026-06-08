Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas deja 19 muertos y 10.000 damnificados

Al menos 19 personas han muerto y otras 134 han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según el más reciente balance entregado por las autoridades del país asiático.

La Defensa Civil de Filipinas informó a través de redes sociales que, además de las víctimas fatales, se contabilizan 12 personas desaparecidas y cerca de 10.000 damnificados en las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

No obstante, las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría seguir aumentando debido a que las labores de búsqueda y rescate continúan en distintos sectores afectados por el desastre.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayor cantidad de víctimas se concentra en las regiones de Soccksargen, donde se registran 16 fallecidos y 129 heridos, y Dávao, con tres fallecidos y cinco personas lesionadas.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) detalló previamente que el sismo tuvo su epicentro a unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani. Asimismo, precisó que el hipocentro se ubicó a aproximadamente 33 kilómetros de profundidad y que desde el evento principal se han registrado cerca de 140 réplicas.

A ello se suma la preocupación por el riesgo de tsunami. El organismo informó que ya se han detectado olas de hasta un metro de altura en las costas de Kiamba, Maasim y Kudarat, además de oleajes inferiores a un metro en Mati y Zamboanga. Por esta razón, se mantiene vigente una alerta por posible tsunami destructivo en distintos puntos del sur de Filipinas.

Los daños materiales también han sido significativos. Robert Dagon, de la Policía de la ciudad de General Santos, confirmó que "varios edificios se han derrumbado" a causa del terremoto, según ha recogido el diario filipino 'Inquirer', mientras que vídeos publicados en redes sociales muestra el colapso de varios edificios y restaurantes en la localidad.

Frente a la emergencia, la Presidencia de Filipinas aseguró que dispone de los recursos necesarios para enfrentar las consecuencias del desastre.

"Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre", ha dicho la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.

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