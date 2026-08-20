Terremoto de magnitud 7,2 en Perú provocó daños en viviendas, colegios y centros de salud

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en Perú.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:00 hora local con epicentro 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, provincia de Parinacochas, en el suroeste del país.

El temblor se originó a 108 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Y el sismo provocó afectaciones en viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud y locales públicos de Ayacucho y Cusco, según el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El jefe del Indeci, general EP Luis Vásquez, informó que hasta el momento no se han reportado personas afectadas directamente por la emergencia, sin embargo, indicó que dos personas resultaron lesionadas durante la evacuación en el distrito de Coracora.

En la región de Ayacucho, tres instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) sufrieron afectaciones.

Se reportaron daños en 12 viviendas y un centro de salud en Puquio, provincia de Lucanas. Mientras que en Coracora se registraron derrumbes de cerros y caída de piedras y tierra en diferentes sectores.

También se informó sobre afectaciones en viviendas ubicadas en 18 centros poblados de la zona de Upahuacho.

En la región de Cusco, el terremoto también causó daños en infraestructuras como el Hospital Regional y la sede del Poder Judicial.

En Pichari, provincia de La Convención, un establecimiento de salud sufrió afectaciones.

En tanto, en el distrito de San Pedro se reportaron daños en dos viviendas y una institución educativa, según consigna Altavoz.

(Imagen: Altavoz)

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