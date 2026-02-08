Terremoto de magnitud 5,5 sacude distintas zonas de Cuba

Un terremoto de magnitud 5,5 se registró durante la jornada de este domingo en Cuba, siendo percibido en distintas zonas del país, de acuerdo con reportes de centros internacionales de monitoreo sísmico.

El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad aproximada de 15 kilómetros. En una primera evaluación, el sismo fue catalogado con una magnitud de 5,9, cifra que posteriormente fue corregida a 5,5 tras un análisis más detallado de los datos sísmicos.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni daños materiales, según la información preliminar entregada por las autoridades y organismos especializados. Asimismo, no se emitieron alertas de tsunami, descartando riesgos adicionales para la población costera.

Las autoridades cubanas, junto a entidades internacionales, mantienen un seguimiento constante del evento, con el objetivo de detectar posibles réplicas o efectos secundarios asociados al sismo.

Este tipo de movimientos se consideran habituales en la región, la cual presenta una alta actividad sísmica debido a la interacción constante de placas tectónicas, fenómeno que explica la recurrencia de temblores de mediana intensidad.

