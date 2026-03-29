Suman 27 países al bloque internacional para proteger el estrecho de Ormuz

La estrategia diplomática para asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz ha cobrado un nuevo impulso este domingo. Un total de 27 naciones adicionales se han plegado a la declaración conjunta emitida originalmente el pasado 19 de marzo por el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón. Este bloque busca "contribuir a los esfuerzos" para salvaguardar esta ruta comercial clave, planteando una alternativa a la propuesta de Donald Trump, quien abogaba por una intervención de fuerza para reabrir el paso controlado por Teherán.

El grupo de países firmantes manifestó su rechazo absoluto a las recientes maniobras militares en la zona. En el documento oficial, las naciones "condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo", extendiendo su repudio a las agresiones contra infraestructuras de gas y petróleo, así como al bloqueo efectivo que las fuerzas iraníes mantienen sobre el estrecho.

Según la información difundida por el Gobierno británico, entre los nuevos adherentes se encuentran Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Rumanía, Bahréin, Lituania, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro y Albania. Esta expansión de la alianza ocurre en un clima de alta tensión, derivado del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La coalición expresó su profunda preocupación por el agravamiento de las hostilidades y exigió a Irán "cesar inmediatamente sus amenazas", haciendo alusión directa al uso de drones, misiles y la colocación de minas en el paso marítimo. En el comunicado, los países recalcaron que la libertad de navegación es un principio esencial del derecho internacional y advirtieron que las acciones iraníes podrían tener repercusiones globales, afectando con mayor severidad a los sectores más vulnerables de la población mundial.

Finalmente, los firmantes señalaron que cualquier interrupción en las cadenas de suministro energético o interferencia en el transporte marítimo "constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales". Bajo esta premisa, manifestaron: "Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho". El bloque concluyó con un llamado urgente a una "moratoria inmediata y completa sobre los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas", instando al respeto de la seguridad internacional.

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