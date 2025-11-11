Subsecretario de Estado de EE.UU. responde a Presidente Boric tras criticar a Trump por negar cambio climático

El número dos de la diplomacia estadounidense, Christopher Landau, respondió a las declaraciones que realizó el Presidente Gabriel Boric, quien, en la cumbre de líderes de la COP30 en Brasil, criticó directamente al mandatario Donald Trump por negar el cambio climático.

Según consignó El Mercurio, Landau declaró que espera que haya un “renacimiento" de las relaciones con Chile tras las presidenciales de este domingo, y que es “penoso" que ambos países no hayan tenido un vínculo “robusto" durante el actual gobierno.

"Ustedes en Chile van a tener nuevas elecciones en un futuro muy próximo y espero que podamos establecer una relación mucho más positiva con el nuevo gobierno de Chile, para buscar oportunidades que nos beneficien a ambos países. Pero por el momento ese tipo de comentarios demuestra hasta dónde la relación ha caído en estos últimos años y esperamos un renacimiento de las relaciones con Chile”, señaló el funcionario.

Asimismo, sostuvo que “ha sido penoso en estos últimos años que Estados Unidos y el gobierno de Chile no hayan tenido una relación muy robusta, que la tenemos históricamente como yo muy bien lo sé. Mi padre fue embajador en Chile durante varios años en los años 70, y nuestras relaciones diplomáticas datan del siglo XIX'”.

