Sube a 21 el número de fallecidos tras derrumbe de un edificio dañado por la guerra en Gaza

Al menos 21 personas murieron, entre ellas ocho niños , y decenas permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en la Franja de Gaza.

Videos difundidos en redes sociales muestran las labores de búsqueda entre los escombros del inmueble de seis plantas, ubicado en la zona de Tal al Hawa, en la Ciudad de Gaza.

Vecinos del edificio aseguraron que unas diez familias vivían en los departamentos pese a las advertencias sobre el riesgo que representaba la estructura, debido a la falta de refugio causada por la destrucción provocada por el conflicto.

Agencias de la ONU y un equipo egipcio se han sumado a la búsqueda de supervivientes, pero las autoridades señalan que las labores avanzan con lentitud debido a la falta de equipamiento .

Durante las primeras labores de rescate, los miembros de la agencia de Defensa Civil -bajo control de Hamás- vieron obligados escarbar con las manos.

" Seguimos escuchando voces entre los escombros , así que aún hay esperanza de encontrar gente", dijo Raed al-Dahshan, director de Defensa Civil en la Ciudad de Gaza.

Añadió que "la escasa disponibilidad de refugios obligó a los residentes a trasladarse a este edificio, creyendo que era seguro. Sin embargo, en un momento dado se derrumbó por completo, cayendo trágicamente sobre las personas mientras dormían".

En tanto, el jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza, Alessandro Mrakic, declaró a los periodistas presentes en el lugar que se creía que entre 70 y 100 personas estaban atrapadas bajo los escombros.

"Como pueden ver, la situación es trágica porque no contamos con el equipo ni la maquinaria necesarios. De hecho, hay gente cavando con sus manos", dijo.

Mrakic también advirtió que aproximadamente otros 400 edificios dañados por la guerra en toda Gaza corrían un riesgo inminente de derrumbe, especialmente con la llegada del invierno.

"Necesitamos apoyo, sobre todo con maquinaria, equipos, entre otras cosas. Nuestros compañeros aquí no tienen gasolina [para motores] ni repuestos para seguir trabajando".

El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Ramiz Alakbarov, también pidió a las autoridades israelíes que aprobaran la entrega de maquinaria pesada para las operaciones de rescate, así como tiendas de campaña, lonas y otros artículos no alimentarios para las personas desplazadas antes de las lluvias invernales.