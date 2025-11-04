Soraya Martínez Ferrada, la chilena que se convierte en la primera alcaldesa latinoamericana de Montreal

Soraya Martínez Ferrada, una chilena nacionalizada canadiense, fue electa alcaldesa de Montreal y se convirtió en la primera descendiente latinoamericana en liderar la ciudad más grande de Quebec, en Canadá.

Según publica La Tercera, la candidata de Ensemble Montréal superó a Luc Rabouin, quien iba como la opción oficialista y sucesor tras ocho años de la actual alcaldesa Valérie Plante.

Martínez Ferrada obtuvo el 43% de los votos, superando a Rabouin por ocho puntos porcentuales, según proyectó CBC News.

“Esta noche, Montreal envió un mensaje claro: necesitamos un cambio”, dijo durante su discurso de victoria, señaló el medio canadiense.

Su lema de campaña, “Escuchar y actuar”, buscó conectar con los votantes que reclamaban una gestión más cercana y pragmática.

Nacida en 1972 en Santiago, Martínez Ferrada llegó a Canadá a los 8 años junto a su familia, que huyó de la dictadura de Augusto Pinochet.

Se instalaron en el barrio de Hochelaga, en el este de Montreal, donde la alcaldesa electa creció y formó sus primeras redes sociales y políticas.

“Estoy muy arraigada allí y ahora vivo en el mismo barrio junto a mis dos hijos adolescentes”, cuenta en su biografía oficial.

En entrevistas anteriores, recordó cómo su infancia estuvo marcada por el exilio: “Un recuerdo de mi infancia durante la dictadura es ver a los militares en el patio de la escuela obligándonos a cantar el nuevo himno nacional después de que Pinochet lo cambiara", dijo a Radio-Canada.

Su madre fundó una organización para familias con hijos que presentan Trastornos del Espectro Autista, mientras su padre trabajó como conductor de autobús.

Ella misma ha contado que en su infancia su familia debió recurrir a canastas de alimentos, una experiencia que fortaleció su compromiso con la justicia social.

Antes de llegar a la política, Martínez estudió en la Escuela de Negocios de Montreal y trabajó en proyectos de desarrollo local y cultural, entre ellos el centro de artes circenses TOHU.

En 2005 fue elegida concejala del distrito de Saint-Michel, cargo que mantuvo durante una década.

También fue jefa de gabinete de Louise Harel, exministra del Partido Quebequense y líder de la oposición en el ayuntamiento de Montreal.

Más tarde, ingresó al nivel federal: planificó la campaña de Mélanie Joly en 2015 y luego fue su asesora principal cuando Joly se convirtió en ministra del Patrimonio Canadiense.

En 2019, fue elegida diputada liberal por la circunscripción de Hochelaga, convirtiéndose en la primera persona en ganar ese distrito para el Partido Liberal en 35 años.

En 2023, el exprimer ministro Justin Trudeau la nombró ministra de Turismo y responsable de la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec.

En febrero de 2024, Martínez Ferrada renunció a su cargo en el gabinete de Trudeau para liderar el Ensemble Montréal, principal partido opositor en la ciudad.

Durante la campaña prometió centrarse en temas como vivienda asequible, movilidad, seguridad y gestión urbana.

Entre sus primeros compromisos figuran una auditoría de la red de ciclovías, un inventario de obras en construcción y un nuevo plan de financiamiento para abordar la situación de las personas sin hogar.

“Tenemos que dialogar, tenemos que unir a la gente. No podemos estar señalando con el dedo”, dijo en febrero a Radio-Canada.

