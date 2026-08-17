Sismo de magnitud 5,8 sacude Indonesia días después del devastador terremoto 7,7

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió este lunes la isla de Flores, en el suroeste de Indonesia, sin que se emitiera una alerta de tsunami.

El movimiento telúrico ocurrió apenas unos días después de que la zona fuera afectada por un fuerte terremoto de magnitud 7,7, que dejó al menos 53 personas fallecidas.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia informó que el epicentro del nuevo sismo se ubicó en el mar, a 40 kilómetros al noreste de la regencia de Nagekeo, en el centro de la isla de Flores.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el mismo movimiento telúrico en una zona similar, aunque estimó su magnitud en 5,7.

Según el organismo estadounidense, el sismo tuvo una profundidad de 48,9 kilómetros y su epicentro se ubicó a unos 65 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Timur.

Indonesia cuenta con un amplio historial de terremotos devastadores debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde también se encuentra Chile.

Esta extensa franja de alta actividad tectónica se extiende desde Japón e Indonesia hasta California y Sudamérica, concentrando una gran parte de los terremotos y volcanes registrados a nivel mundial.

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