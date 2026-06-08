"Se ha roto el hielo": EE.UU. confirma que Líbano e Israel retomarán negociaciones en Washington

El embajador de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, confirmó el reinicio de las negociaciones entre Líbano e Israel en Washington, pese a la reciente escalada de violencia y a los ataques perpetrados durante el fin de semana por el Ejército israelí en el sur de Beirut, acciones que han sido denunciadas como una violación del renovado acuerdo de alto el fuego entre ambas partes.

"Está previsto que las negociaciones se reanuden en Washington. Quisiera felicitar al equipo negociador libanés, que es sumamente profesional y eficaz", señaló Issa durante una reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, aunque sin precisar la fecha en que se desarrollará el encuentro.

El diplomático estadounidense sostuvo además que la situación ha alcanzado un "punto de no retorno", destacando los avances logrados en el diálogo.

"Se ha roto el hielo" y continuarán los esfuerzos para ayudar a Líbano a salir de la crisis. "Lo ocurrido envía un mensaje político; nosotros en Estados Unidos hemos decidido no permitir que las tensiones aumenten aún más", ha argüido.

Durante la jornada, Issa también sostuvo un encuentro con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, instancia en la que reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, otorga "gran importancia" a la situación en Líbano y considera las negociaciones como una vía para aliviar la crisis que afecta al país.

"Las negociaciones pueden tomar tiempo, ya que no se espera que se resuelvan todos los asuntos en una sola reunión. La continuación de estas negociaciones tiene un impacto positivo en el curso general en Líbano y la región", ha indicado, según ha recogido en un mensaje la Presidencia libanesa.

En paralelo, el ministro de Información de Líbano, Paul Morcos, informó tras una reunión del gabinete encabezada por Nawaf Salam en el Palacio de Baabda que las autoridades registraron durante la víspera 70 ataques del Ejército israelí en territorio libanés, además del lanzamiento de 33 misiles.

"En cuanto al total de violaciones israelíes del alto el fuego, desde el 17 de abril hasta el 7 de junio de 2026, ascendió a 3.491 ataques aéreos. Y estamos hablando solo del período en el que ha estado vigente el alto el fuego, que Líbano busca consolidar", ha indicado la oficina de Salam.

Asimismo, las fuerzas israelíes ejecutaron seis operaciones de demolición en distintas zonas del territorio libanés.

"En cuanto al número total de mártires, ascendió a 3.526, y el número total de heridos a 10.733", ha señalado Morcos.

IRÁN RESPONSABILIZA A ESTADOS UNIDOS

En medio de la creciente tensión regional, Irán responsabilizó a Estados Unidos por las violaciones al acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril, argumentando que las acciones de Israel no pueden desvincularse de Washington.

Teherán defendió además los ataques lanzados el domingo contra territorio israelí, asegurando que se trató de una respuesta de carácter "defensivo" tras el último bombardeo israelí sobre Beirut.

La escalada continuó con nuevos ataques del Ejército israelí contra un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste del país, mientras que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber "respondido" mediante ataques contra "industrias similares" en la ciudad israelí de Haifa.

Irán, principal aliado del movimiento chií Hezbolá, ha condicionado cualquier eventual acuerdo de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en Líbano.

Por su parte, Israel ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones en el sur del país vecino. Mientras las autoridades libanesas denuncian una expansión de la invasión israelí, el Ejército de Israel sostiene que se trata de una consolidación de su denominada zona de seguridad en la frontera norte.

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