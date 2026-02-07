Rusia bombardea el corazón de la red eléctrica ucraniana y provoca apagones masivos

La operadora estatal NPC Ukrenergo denunció que el Ejército de Rusia lanzó un ataque masivo contra instalaciones clave de la red eléctrica de Ucrania, provocando cortes de emergencia en la mayoría de las regiones del país y dejando en incertidumbre el restablecimiento del suministro.

Según informó la compañía, los bombardeos alcanzaron centrales térmicas, subestaciones y líneas de alta tensión, elementos considerados pilares del sistema energético ucraniano. Posteriormente, el ministro de Energía, Denis Shmihal, confirmó daños en las centrales de Burshtyn, en la región de Ivano-Frankivsk, y Dobrotvir, en Leópolis, además de ataques a líneas de 750 kV y 330 kV.

Ante la magnitud de los daños, Ukrenergo activó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia, mientras los trabajos de reparación quedaron supeditados a que “la situación de seguridad lo permita”. La empresa también advirtió que los horarios de cortes previamente informados ya no son válidos debido a la interrupción generalizada.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la ofensiva, señalando que se trató de un ataque con armamento de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos Kinzhal y drones, dirigido contra infraestructura energética y de transporte utilizada por las Fuerzas Armadas ucranianas y la industria militar. Moscú aseguró que “todos los objetivos designados han sido alcanzados”.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski informó que el ataque incluyó más de 400 drones y cerca de 40 misiles, subrayando que la red eléctrica fue el principal objetivo. El mandatario reiteró el llamado a reforzar la defensa antiaérea del país y advirtió que “Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como arma”, en un contexto donde los ataques a la infraestructura energética se han intensificado en pleno invierno.

PURANOTICIA