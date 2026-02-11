Rusia anuncia "contramedidas apropiadas" incluidas acciones "a nivel militar y técnico" si Groenlandia es militarizada por EE.UU.

El Gobierno de Rusia ha adelantado este miércoles que adoptará "contramedidas apropiadas", incluidas acciones "a nivel militar y técnico", en caso de que la isla de Groenlandia, parte de Dinamarca, sea "militarizada" tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una anexión del territorio.

"Si Groenlandia es militarizada y se crean allí capacidades militares dirigidas contra Rusia, adoptaremos contramedidas apropiadas, incluidas algunas a nivel militar y técnico", ha dicho el ministro de Exteriores ruso, quien ha insistido en que la situación en Groenlandia en estos momentos "no afecta directamente" a Moscú.

"Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia deben resolver esto entre ellos, teniendo en cuenta la opinión de los residentes de la isla, que han sido tratados de forma bastante dura por Copenhague desde hace décadas, siendo ciudadanos de segunda clase, según se podría decir", ha señalado.

En este sentido, ha reiterado que la "posición fundamental" del Gobierno de Rusia es que "el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Washington ha afirmado en numerosas ocasiones que Dinamarca no tiene capacidad para defender Groenlandia y ha asegurado que Rusia y China buscan aprovecharse de la situación, algo negado por Moscú y Pekín, que han pedido a Estados Unidos que no use estos argumentos para justificar sus aspiraciones expansionistas frente a un aliado en la OTAN.

El pasado mes de enero y tras reiteradas amenazas sobre anexionarse la isla, Trump afirmó que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos.

