Roberto Sánchez adelanta a Keiko Fujimori en el reñido recuento de votos para la presidencia de Perú

El recuento de votos de la segunda vuelta de las presidenciales en Perú avanza tras una jornada en la que más de 27 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir al noveno presidente que tendrá el país en una década.

Los votantes tenían que escoger entre dos candidatos que representan los extremos del espectro ideológico: la derechista Keiko Fujimori, de 51 años y de la formación Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de 57 y representante de Juntos por el Perú.

Con poco más del 93% de las actas escrutadas, los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú muestran que Sánchez lleva una ajustada delantera con el 50,012% de los votos, frente al 49,98% de Fujimori, quien hasta ahora llevaba la delantera. A medida que contabilizaban los votos en las zonas rurales, el candidato de Juntos por el Perú ha ido reduciendo la diferencia.

Por otro lado, el escrutinio rápido hecho público en la noche del domingo por la empresa Ipsos y la ONG Transparencia muestra un empate técnico entre Sánchez y Fujimori: el primero obtendría el 50,3% de los votos frente al 49,7% de su rival.

Este conteo rápido, basado en una muestra de más de 1.000 mesas electorales de todo el país, ha sido históricamente un indicador fiable del resultado final de las elecciones en Perú.

Los sondeos a boca de urna hechos públicos tras el cierre de los centros de votación pronosticaron también un empate técnico. El de Ipsos otorgaba un 50,7% de los votos a Fujimori frente al 49,3% de Sánchez, mientras que el de Datum situaba a la candidata conservadora con un 50,53% frente al 49,47% de su rival.