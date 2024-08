Robert F. Kennedy Jr. suspende su campaña a la presidencia de EE.UU. y respalda a Donald Trump

El candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr., que se postulaba como independiente para las elecciones de noviembre, confirmó este viernes que paraliza su campaña y respalda al magnate republicano Donald Trump, en una decisión que ya se había dado por hecho estos últimos días.

El abogado se presentaba como una tercera vía en el histórico pulso entre republicanos y demócratas, pero en las últimas semanas habría intentado mover fichas. Trump llegó incluso a ofrecerle un puesto en su administración, algo que confirmó este viernes su ahora aliado.

"Me sugirió que uniésemos fuerzas como un partido de unidad", declaró el sobrino del expresidente John F. Kennedy, durante una rueda de prensa en la que matizó, no obstante, que no concluye del todo su campaña sino que la "suspende". En este sentido, explicó que su nombre seguirá en las papeletas de la mayoría de los estados, aunque no en diez territorios en disputa.

Kennedy Jr., que llegó a militar en el Partido Demócrata del que ahora reniega, reconoció que no ve ya "realista" imponerse en las elecciones, fruto a su juicio de la "implacable y sistemática censura" de los medios de comunicación. Una encuesta reciente publicada por CBS situaba su nivel de apoyo en torno al 2%.

Trump, que ya esta semana declaró que sería un "honor" contar con el apoyo de Kennedy, le dio las gracias durante una breve declaración a los medios en Las Vegas, informa CNN. "Es un gran tipo", dijo, antes de viajar precisamente a Arizona, donde ambos candidatos podrían encontrarse e incluso comparecer juntos en público, tal como apuntan los medios norteamericanos.

(Imagen: Kevin Dietsch / Getty Images)

PURANOTICIA