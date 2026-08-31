Riadas en el Gran Cañón dejan al menos un muerto y 15 desaparecidos en Arizona

Al menos una persona ha muerto y alrededor de 15 permanecen desaparecidas tras una súbita riada registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado, en el estado de Arizona, Estados Unidos.

Las autoridades del parque informaron, a través de un comunicado publicado en redes sociales, que el cuerpo de un hombre de 46 años fue hallado cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. "No hay información adicional que compartir en estos momentos", ha apuntado, tras afirmar que unas 15 personas están desaparecidas y que más de 60 han sido evacuadas del lugar.

Asimismo, las autoridades anunciaron la imposición de "restricciones de agua" en la zona debido a la "significativa inundación repentina", registrada a última hora del sábado. "Las inundaciones dañaron la canalización Transcanyon, dejando al parque con reservas de agua limitadas", ha especificado.

Ante la situación, el parque hizo un llamado a "la colaboración ciudadana" para localizar a los desaparecidos, mientras que su personal "continúa con las labores de evacuación y respuesta, y trabaja para localizar a las personas que pudieran haber estado en la zona afectada".

En concreto, el organismo pidió a "cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que se encontraran en el interior del cañón, a lo largo del corredor del arroyo Bright Angel, el 29 de agosto, así como a quienes tuvieran una reserva en un campamento de la zona afectada, que proporcionen información a la División de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales".

"Esto incluye a quienes pudieran haber estado recorriendo el Sendero North Kaibab desde el inicio del sendero hasta Phantom Ranch, alojándose en el campamento Bright Angel o en la zona conocida como 'The Box', al norte de Phantom Ranch", ha agregado el Servicio, que ha instado a quienes conozcan a alguien que pudiera estar recorriendo estas zonas a comunicarse con la línea de información de su División de Investigación.

SE ESPERAN MÁS TORMENTAS

La cifra de desaparecidos representa una reducción respecto de las 20 personas que el Servicio de Parques Nacionales había informado inicialmente que eran buscadas, en un mensaje publicado poco antes en redes sociales, mientras las autoridades del Parque Nacional continúan entregando información sobre la emergencia.

En otro comunicado, el organismo indicó que hasta "62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab inferior" hasta la mañana de este domingo, hora local. Las autoridades habían previsto evacuar a más personas durante la jornada, aunque esta cifra todavía no ha sido actualizada.

Los evacuados están recibiendo asistencia de la Cruz Roja estadounidense. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, hasta el momento "no se han registrado heridos" entre las personas evacuadas.

La emergencia se desencadenó tras una "crecida repentina" que "causó daños significativos a la infraestructura en todo el Cañón Bright Angel". El fenómeno destruyó "casi todos los puentes peatonales" que cruzan el arroyo del mismo nombre, por lo que las autoridades determinaron el cierre "hasta nuevo aviso" de las zonas afectadas.

Los equipos de emergencia continúan buscando a senderistas en el área, mientras que los puentes Black Bridge y Silver Bridge, que cruzan el río Colorado, también se encuentran afectados. El río, a su vez, "permanece cerrado al tráfico fluvial hasta nuevo aviso debido a la presencia de estructuras metálicas y escombros en su cauce".

La situación podría complicarse durante las próximas horas. El Servicio de Parques Nacionales alertó que "se prevén tormentas eléctricas y fuertes lluvias hoy (domingo) y mañana (lunes), lo que podría provocar más crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y el río".

PURANOTICIA