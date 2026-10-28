Rey Felipe VI expresa el pésame de la Casa Real tras trágico choque de trenes en Toledo que deja 46 muertos

El rey Felipe VI de España expresó "el pésame, apoyo y cariño" de la Casa Real tras el trágico choque de trenes de alta velocidad registrado este miércoles en Urda, Toledo, que ha dejado 46 muertos confirmados. El monarca calificó el momento como "tan duro y tan difícil" para las familias afectadas por la tragedia.

El rey se encontraba a primera hora en Bétera, Valencia, para asistir a un ejercicio militar, cuando se enteró de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo", según explicó ante los medios de comunicación.

"Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", señaló Felipe VI.

El monarca reiteró su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. En ese sentido, insistió en que "lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil".

Asimismo, Felipe VI explicó que ya había podido conversar con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y que estaba pendiente de regresar "para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido".

A raíz del siniestro, se acortó la actividad prevista en el acuartelamiento de Bétera para facilitar el regreso del monarca cuanto antes y permitirle seguir de cerca el desarrollo de la emergencia.

Por último, el rey dirigió "unas palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo a la situación", destacando la labor de los equipos desplegados para atender a los afectados.

Felipe VI recordó que en las labores de emergencia participan efectivos "de todos los organismos y procedencias", además de integrantes de las Fuerzas Armadas. "Hay mucha gente atendiendo a la emergencia y un reconocimiento a ellos también", concluyó.

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