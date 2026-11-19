Las autoridades de Colombia y Estados Unidos reafirmaron la solidez de su alianza en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, desmintiendo una información publicada por 'The New York Times' que apuntaba a un supuesto rechazo por parte del Gobierno colombiano de un plan de operaciones conjuntas entre ambos países.

El presidente de colombiano, Abelardo de la Espriella calificó la noticia de "falsa" y aseguró que "no he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente Donald Trump". Asimismo, defendió que la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas es "sólida y cada vez más estrecha".

El dirigente precisó que las peticiones de Colombia a Washington se centran en reforzar las capacidades militares, tecnológicas, operativas y de inteligencia de la Fuerzas Públicas, y no en solicitar el despliegue de tropas estadounidenses en el país. Sobre esta última posibilidad, recordó que cualquier decisión correspondería al Congreso de la República.

También subrayó que Colombia dispone de unas fuerzas militares profesionales y experimentadas que necesitan más recursos, herramientas y tecnología para combatir estas organizaciones. Cualquier iniciativa, añadió, deberá ajustarse a la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales.

En su mensaje, De la Espriella insistió en que la alianza con Estados Unidos está "más fuerte que nunca" y señaló al narcoterrorismo como enemigo común. Además, advirtió de que ni lo criminales ni la difusión de informaciones falsas podrán "romper" la cooperación hemisférica.

El mandatario elogió también al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al que calificó de "verdadero patriota", destacando su trayectoria y compromiso con la defensa de su país. Asimismo, expresó el reconocimiento del Gobierno colombiano por su amistad y colaboración en favor de la libertad, la seguridad y la democracia, y proclamó que ambos países y el Escudo de las Américas son "invencibles".

HEGSETH TAMBIÉN DESMIENTE

Por su parte, Pete Hegseth respaldó públicamente este desmentido en un breve mensaje compartido en redes sociales, en el que ha tachado la información de "totalmente falsa", al tiempo que reafirmó su compromiso con Colombia para combatir el narcoterrorismo.

"Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca", afirmó, antes de asegurar que la cartera que lidera estará junto al país sudamericano "hasta el final".

Posteriormente, el secretario de Defensa reafirmó la postura del Ejecutivo estadounidense durante la ceremonia de entrega de un avión C-130 a la Fuerza Aérea colombiana, un acto que presentó como símbolo del fortalecimiento de la alianza entre ambos países frente al crimen organizado.

Durante su intervención, Hegseth destacó que la colaboración bilateral, desarrollada durante una década, atraviesa uno de sus momentos más sólidos gracias al compromiso de los presidentes de ambos países. "Estamos con ustedes, hombro con hombro", aseguró, en referencia al apoyo de Washington a Colombia como integrante de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC).

"¿En qué más podemos ayudarles?", planteó a las autoridades colombianas, antes de manifestar su deseo de que su asociación contribuya a garantizar la seguridad, prosperidad y soberanía de ambos países.

(Imagen: Presidencia de Colombia)

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