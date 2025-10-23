Rey Carlos de Inglaterra se convierte en el primer líder de la Iglesia anglicana en rezar con un Papa en 500 años

Este momento histórico tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano este jueves, durante una visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila.

Bajo el famoso techo de la capilla, pintado por Miguel Ángel, el servicio reunió a clérigos y coros tanto de la Iglesia católica romana como de la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey es la máxima autoridad.

La visita se considerará un importante símbolo de reconciliación.

Para el editor de Asuntos Religiosos de la BBC, Aleem Maqbool, el simbolismo de un Papa y un rey rezando juntos casi 500 años después de la separación de la Iglesia de Inglaterra de Roma "es sorprendente".

Aunque no se trata del primer acercamiento, ambas iglesias han recorrido ya un largo camino desde el cisma de 1534 y han colaborado en numerosos proyectos y asuntos de alcance mundial.

El difunto papa Francisco y el antiguo arzobispo de Canterbury, Justin Welby, incluso viajaron juntos a Sudán del Sur para intentar fomentar la paz.

Como príncipe, con un profundo interés por la fe, el ahora rey Carlos III ya había visitado a los pontífices en el Vaticano.

A su vez, se sabía que el papa Francisco sentía un gran respeto por la difunta reina Isabel II.

Así que, aunque las imágenes del Vaticano de este jueves serán históricas, las bases para estos momentos se han ido sentando a lo largo de décadas y, de hecho, siglos de acercamiento.

UNA SILLA ESPECIAL

Los reyes británicos también visitaron la Basílica de San Pablo Extramuros, que lleva el nombre de San Pablo, el apóstol que está enterrado debajo del altar. A su tumba se puede llegar a través de unos escalones.

"Antes de la Reforma, esta iglesia llegó a tener una conexión particular con la monarquía inglesa, una conexión que se remonta a los sajones", señala Sean Coughlan, periodista de asuntos de la realeza que reporta desde el Vaticano.