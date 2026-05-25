Reos se toman cárcel en Venezuela y denuncian torturas y malos tratos de autoridades

Reos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) se tomaron las instalaciones de esta cárcel ubicada en el oeste de Venezuela, exigiendo la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero, a quienes atribuyen supuestos delitos de corrupción y malos tratos contra los reos.

"Los reclusos denunciaron que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", ha informado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que los privados de libertad allí alojados dicen haber sido víctimas de "golpizas y torturas".

A renglón seguido, esa misma organización apuntó que "más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento", así como que los presos afirman que el director "estaría realizando disparos hacia las torres del penal" donde los reos quemaron colchones, algo que, ha advertido la ONG, "podría desencadenar una tragedia".

De acuerdo con un video difundido por ese observatorio, en el cual se vislumbra a una presa enunciar sus reclamos, 112 mujeres y 1.200 hombres se habrían unido a esta toma, ante la cual, pese a que han asegurado que es de tipo "pacífica", "el personal de custodia acompañado por el nuevo director" respondió con disparos "en contra de los privados de libertad", dejando "algunos heridos".

Días antes, el OVP criticó la "falta de respuesta oficial" de los responsables de ese presidio a las visitas programadas de los familiares, quienes permanecían a las puertas del Injuba bajo la lluvia percibiendo "movimientos inusuales de funcionarios dentro del centro".

"Mientras en las afueras del recinto penitenciario se encuentran madres, padres, esposas y parientes de los reos que están desesperados porque no tienen información alguna, solo escuchan algunas detonaciones y observan el humo causado por los reos que viene de las torres. Temen por la integridad física y la vida de sus seres queridos. Piden que se les respete sus Derechos Humanos", indicó la organización precisando, a su vez, que los presos han quemado colchonetas en señal de protesta y se encuentran sobre el techo de las torres del penal.

En otro de los videos publicados por la ONG, también se muestran los pasillos del penal, colmados de objetos tirados en el suelo, mientras se escucha cómo uno de los reclusos clama que el nuevo director "desde que llegó, lo que ha hecho ha sido maltratar" a los presos. "Nos tienen durmiendo en el suelo, nos quitó el deporte, el estudio y las redenciones... El fin de esto es que nos lo quiten. ¡No lo queremos!", agregaron.

El OVP aseguró haber denunciado con anterioridad prácticas como la suspensión de visitas, traslados "inconsultos" y aislamientos "prolongados" dentro del recinto penitenciario.

Según alertó la organización, la gestión de García Zerpa "se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela", algo que ejemplificó aludiendo a cómo entre abril y mayo se registró un motín en el Centro Penitenciario Yare III -donde perdieron la vida cinco personas-, así como se conoció la muerte del preso político Víctor Quero Navas.

PURANOTICIA