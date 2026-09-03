Renuncia la ministra de Educación de Colombia a menos de un mes del inicio del gobierno de De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales, quien presentó su renuncia debido a "una situación familiar inesperada". Se trata del primer cambio de gabinete registrado a menos de un mes del inicio de su gobierno.

De la Espriella destacó las cualidades de Hoyos al anunciar su llegada a la cartera de Educación. "su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden". "Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción", ha dicho.

El mandatario también se refirió a la salida de Morales, a quien despidió "con nostalgia" y describió como "una querida amiga". "Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto", ha sostenido.

"Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella", ha señalado en su mensaje, en el que además publicó la carta de dimisión de Morales. En el documento, la ahora exministra argumentó que "una situación familiar inesperada reclama su presencia y toda su atención de manera inmediata".

POSTURA DE MORALES

Durante las semanas que permaneció al frente del Ministerio de Educación, Morales cuestionó la existencia de "una campaña 'woke'" en el sistema educativo, particularmente en relación con el programa de educación sexual integral.

En esa línea, denunció a la existencia de "una campaña 'woke' que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de educación sexual integral", al tiempo que apostó por "restaurar principios y valores" en Colombia.

Las posiciones de Morales en materia educativa estuvieron alineadas con algunas de las posturas defendidas por De la Espriella, quien se ha declarado abiertamente "anti woke".

El mandatario colombiano también ha expresado sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con otros líderes como el presidente salvadoreño Nayib Bukele, especialmente en materias como la lucha contra la criminalidad y la migración.

Con el nombramiento de Hoyos, De la Espriella deberá ahora definir el rumbo de una cartera que quedó marcada durante las primeras semanas de su administración por el debate en torno a la educación sexual, los valores y la denominada agenda "woke".

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