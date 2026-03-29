Reino Unido: Siete heridos tras atropello múltiple en Derby y un detenido

Un grave incidente vial en la ciudad británica de Derby terminó con siete personas heridas de consideración y un sujeto bajo custodia policial. El hecho ocurrió durante la noche en la calle Friar Gate, cuando un automóvil Suzuki Swift de color negro arrolló a un grupo de peatones por causas que aún se investigan en una fase preliminar.

Tras el suceso, las autoridades confirmaron la detención del conductor involucrado, un hombre de 30 años de origen indio, quien permanece arrestado mientras la policía desarrolla las primeras diligencias del caso. A pesar de la magnitud del atropello y la severidad de las lesiones sufridas por los afectados, los reportes médicos indican que sus vidas no corren peligro.

Desde los organismos de seguridad locales hicieron un llamado a la tranquilidad de la población, señalando que, bajo el escenario actual, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público". No obstante, la indagatoria sigue abierta y se prevé que se entreguen actualizaciones adicionales a medida que avancen los peritajes en el sitio del suceso.

En el marco de las pesquisas, la policía solicitó la colaboración de posibles testigos para reconstruir la dinámica del atropello. En esa línea, instaron a quienes posean antecedentes relevantes a comunicarse "urgentemente utilizando los datos que aparecen al final de esta publicación" con el fin de aportar datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

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