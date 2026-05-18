Israel intercepta en aguas internacionales la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza

La Marina israelí interceptó este lunes parte de las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que transportaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, apenas horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel exigiera a la expedición dar marcha atrás.

Según denunció la propia Global Sumud Flotilla, lanchas rápidas israelíes iniciaron maniobras de abordaje en aguas internacionales frente a las costas de Chipre, acciones que incluso quedaron registradas en transmisiones y grabaciones difundidas a través de su página web.

La organización aseguró además que varias embarcaciones emitieron mensajes de socorro mientras se encontraban a unas 260 millas náuticas de las costas palestinas al momento del bloqueo israelí.

La nueva flotilla humanitaria, compuesta por 57 embarcaciones, había zarpado este jueves desde el puerto turco de Marmaris con destino a la Franja de Gaza. Sin embargo, durante esta jornada, el Gobierno israelí advirtió que no permitiría este tipo de iniciativas y exigió el regreso inmediato de la expedición, acusándola de realizar "provocaciones".

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuestionó las verdaderas intenciones de la flotilla y aseguró que "el propósito de esta provocación es servir a Hamás". Además, sostuvo que entre los participantes se encuentran "dos grupos turcos violentos": el buque "Mavi Marmara" y la ONG responsable de su gestión, la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).

La cartera también recordó que esta última está catalogada como organización terrorista bajo la legislación israelí y acusó a la flotilla de "obstaculizar el progreso en el plan de paz" impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esta flotilla es solo publicidad. La Franja de Gaza está inundada de ayuda. Solo desde octubre de 2025, más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos han ingresado en Gaza", afirmó Exteriores israelí.

Asimismo, reiteró que "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza" e instó a los participantes de la expedición a "cambiar de rumbo y regresar de inmediato".

El episodio se suma a otro incidente ocurrido a finales de abril, cuando fuerzas israelíes detuvieron a 175 personas que viajaban en cerca de una veintena de embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. La operación se llevó a cabo en aguas internacionales frente a las costas de Grecia y generó cuestionamientos desde parte de la comunidad internacional.

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