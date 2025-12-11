Quiénes son los "arquitectos de la IA", elegidos Persona del Año por la revista Time

La portada hace referencia a la clásica fotografía neoyorquina Lunch atop a Skyscraper ("Almuerzo en lo alto de un rascacielos"), pero con figuras del mundo de la tecnología en lugar de los obreros de la construcción.

En Meta, Zuckerberg presuntamente ha centrado la empresa en la tecnología de IA, incluido su chatbot, que ha integrado en sus aplicaciones populares.

Él, junto con Huang, Musk, Li y Altman, aparece en la portada junto a Lisa Su, directora de la fabricante de chips AMD; Dario Amodei, director de Anthropic; y Demis Hassabis, director del laboratorio de IA de Google.

"Este año, el debate sobre cómo utilizar la IA de forma responsable dio paso a una carrera para implementarla lo más rápido posible", dijo Time al anunciar sus nuevas portadas.

"Pero los que evitan el riesgo ya no tienen el control", agregó.

"Gracias a Huang, Son, Altman y otros titanes de la IA, la humanidad avanza a toda velocidad, sin frenos, hacia un futuro altamente automatizado y muy incierto", sostuvo la publicación.

El editor jefe de Time, Sam Jacobs, apuntó que "nadie" tuvo un impacto tan grande en 2025 como "las personas que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA".

"La humanidad determinará el camino de la IA, y cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la determinación de su estructura y futuro", afirmó.

Alina Timofeeva, asesora en ciberseguridad e IA, declaró a la BBC que la decisión de Time de reconocer a los arquitectos de la IA la destaca como una "fuerza determinante en el funcionamiento de nuestras economías, instituciones y vidas diarias en la actualidad".