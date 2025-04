Qué suponen para América Latina los nuevos aranceles "recíprocos" impuestos por Trump a los países de la región

En el escenario de que el petróleo y otros productos energéticos latinoamericanos efectivamente queden exentos de los nuevos aranceles, los efectos en la región estarían más focalizados en sectores como la agroindustria, aunque todo depende de cada país.

Pese a que inicialmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, no celebró los aranceles de Trump, en un repentino cambio, declaró en la red social X que estos son positivos.

Y el presidente Javier Milei, publicó en X un enlace a la canción de Queen "Friends will be Friends", pese a que los mercados no recibieron con alegría los aranceles de Trump.