Qué se sabe del accidente de un avión militar que dejó al menos 68 muertos en el sur de Colombia

Colombia está de luto después de que al menos 68 personas murieran al estrellarse una avión de la Fuerza Aérea con 127 individuos a bordo en el sur del país el lunes 23 de marzo.

Es una de las peores tragedias de la aviación colombiana en este siglo.

Hasta el momento 57 militares fueron rescatados y evacuados a centros de salud . Un soldado resultó ileso y otro uniformado está pendiente de ubicar.

El Ministerio de Defensa ofreció un balance en la noche del lunes, después de que durante la jornada circularan diversas cifras de víctimas y sobrevivientes, videos del siniestro y operaciones de rescates y preguntas sobre las posibles causas de la tragedia.

Esto es lo que se sabe.

El vehículo se precipitó tras despegar. Cayó a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo desde donde partió.

En redes sociales circularon varios videos sobre el accidente, sin que BBC Mundo pudiese verificarlos de forma independiente. Uno parece mostrar el momento en que el avión pierde el control poco después del despegue.

Otros dan cuenta de las llamas, humo y labores de rescate entre sonidos de detonaciones.

Sánchez se refirió a estas explosiones, explicando que había municiones transportadas por la aeronave que explotaron producto del incendio.

QUÉ SE SABE DE LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES

De las 127 personas a bordo, había tripulantes de la FAC, policías y más de 100 miembros del ejército.

De los 57 hombres evacuados que están siendo atendidos médicamente, "hay 30 que no revisten mayor gravedad", según informó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Hugo Alejandro López Barreto.

Los fallecidos están en proceso de identificación. Se sabe que 58 pertenecían al ejército, seis a la FAC y dos a la polícia.