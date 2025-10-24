Qué se juegan Milei, la oposición y Trump en las elecciones legislativas de Argentina

Cayeron los ingresos reales promedio de muchos argentinos, desde los trabajadores del sector público hasta los jubilados, y la tasa de pobreza aún alcanzaba a 31,6% o 14,5 millones de personas a mitad de año, según datos oficiales.

"Es una elección importante, porque lo que está en juego es si continúa este esfuerzo, que es duro, por estabilizar la economía o si la Argentina vuelve al período de alta inflación ", dice Sergio Berensztein, un analista político argentino, a BBC Mundo.

En paralelo al ajuste, algunos escándalos salpicaron a un presidente que llegó con la promesa de acabar con la corrupción de la "casta" política.

El propio Milei protagonizó en febrero un caso turbio que indaga la justicia de EE.UU., al promocionar una criptomoneda cuyo valor se desplomó en segundos .

Su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue mencionada en unos audios filtrados en agosto que sugerían que recibió dinero indebido de la agencia nacional de Discapacidad .

Y el candidato oficialista a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert , renunció a su postulación este mes, al conocerse sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico en EE.UU .

Si bien ellos niegan haber actuado de forma indebida, las urnas también medirán el costo político de esos casos y el apoyo popular que mantiene hoy Milei.

Su partido, La Libertad Avanza, sufrió su peor derrota electoral el mes pasado, al perder ante la oposición peronista las elecciones de legisladores provinciales de Buenos Aires.

Esto a su vez causó inquietud en los mercados y, para cubrirse de eventuales pérdidas muchos convirtieron pesos a dólares, lo que generó inestabilidad cambiaria.

Una clave de los resultados del próximo domingo será si Milei logra un tercio de apoyo en la Cámara de Diputados, respaldo necesario para sostener sus vetos a leyes aprobadas que él rechaza.

"Si (Milei) no tuviese él solo ese tercio, podría alcanzarlo si negocia con aliados afines en el Congreso", señala Berensztein. "La gran pregunta es si va a estar dispuesto a moderar sus posturas, que fueron muy controversiales en estos primeros dos años: han sido siempre agresivas".

De esa capacidad de tejer acuerdos con el PRO del expresidente Mauricio Macri y otros sectores también dependerá la viabilidad de las reformas laboral, tributaria y jubilatoria que quiere impulsar Milei.

Sin el apoyo necesario, ya sea por una votación del oficialismo inferior a la que anticipan encuestas o por un aislamiento del presidente, es probable que los mercados vuelvan a reaccionar de forma adversa y Milei vea comprometido el resto de su mandato.

PARA LA OPOSICIÓN: EL PULSO POR LA AGENDA

En el sentido contrario, la oposición argentina pretende consolidar el domingo su incidencia en la agenda del país desde el Congreso.