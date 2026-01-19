Qué es la "bazuca comercial" de la UE que Francia pide activar para responder a las amenazas arancelarias de Trump

Asimismo, el ACI autoriza a la UE a exigir una "reparación" económica al país que ejerza la coerción en su contra.

Con China y EE.UU. en la mira

El texto fue diseñado para desalentar a terceros países de "intentar presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión concreta aplicando, o amenazando con aplicar, medidas que afectan al comercio o a la inversión".

"Este instrumento nos permite reaccionar rápidamente ante la presión de otros países", aseguró el eurodiputado alemán Bernd Lange luego de la aprobación de la normativa.

"Ahora tenemos una amplia gama de contramedidas, completando las herramientas defensivas a nuestra disposición. Si bien el objetivo es sobre todo disuasorio, también podremos actuar si es necesario para defender la soberanía de la Unión", agregó el legislador germano.

Las autoridades comunitarias comenzaron a diseñar el ACI poco después de terminada la primera presidencia de Trump, durante la cual las relaciones comerciales trasatlánticas sufrieron varios impasses. Sin embargo, fue un incidente que afectó a Lituania en 2021 el que terminó de impulsar la iniciativa.

Ese año, China impuso restricciones comerciales al país báltico, luego de que sus autoridades anunciaran que mejorarían sus relaciones comerciales con Taiwán, isla a la que el gigante asiático considera como una "provincia rebelde" y cuya anexión persigue.

"Pocos meses después del anuncio, las empresas lituanas denunciaron dificultades para renovar o celebrar contratos con empresas chinas. Además, tuvieron problemas con envíos que no se despachaban y con la denegación de solicitudes de importación", se recuerda en el sitio web del Parlamento Europeo.

En su momento, la UE justificó la aprobación del ACI alegando que la "coerción" no está contemplada en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, por lo tanto, no se pueden resolver a través del sistema de solución de diferencias de la OMC.