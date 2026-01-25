Protestas contra el ICE se expanden por EE.UU. tras muerte de hombre en Minneapolis

Cientos de personas se congregaron este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de Alex Jeffrey Pretti, quien recibió disparos por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en medio de manifestaciones contra las redadas migratorias.

Las protestas se extendieron por ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC y Chicago, además de la propia Minneapolis, donde los asistentes levantaron mensajes contra el ICE y realizaron actos de homenaje al fallecido.

En la ciudad de Minnesota, más de mil personas participaron en una vigilia en el parque Whittier, cercano al lugar donde ocurrieron los hechos. Según medios locales, durante la jornada también se registraron enfrentamientos con efectivos policiales desplegados en la zona.

En Washington DC, una marcha reunió a cientos de manifestantes que avanzaron hacia el edificio del Departamento de Seguridad Nacional, donde gritaron consignas como “Vergüenza” en señal de rechazo a la actuación federal y al endurecimiento de las políticas migratorias.

La movilización se enmarca en el movimiento “ICE Out for Good”, que agrupa a más de cien organizaciones, entre sindicatos, grupos de derechos civiles y entidades religiosas, y que impulsó una jornada de protesta con huelga laboral, escolar y de consumo. Las críticas apuntan a la operación Metro Surge, lanzada en diciembre por el gobierno de Donald Trump en Minnesota, en medio de denuncias por abusos y casos previos de violencia.

