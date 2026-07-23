Primer ministro británico anuncia rebaja de impuestos para pubs, discotecas y locales de conciertos

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, anunció este jueves una rebaja de impuestos para pubs, discotecas y locales de conciertos, como parte de un paquete de medidas destinado a reactivar la economía y proteger espacios considerados emblemáticos de la cultura británica.

"Voy a aplicar una reducción del 20% en el impuesto sobre actividades económicas a miles de bares, discotecas y locales de música", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, sin ofrecer por el momento el alcance de la medida.

El jefe de Gobierno enmarcó esta iniciativa en su intención de impulsar la recuperación de estos espacios tradicionales, advirtiendo sobre el cierre de numerosos establecimientos en el país.

"No me quedaré de brazos cruzados mientras estos preciados espacios locales desaparecen, sustituidos por ventanas tapiadas y carteles de 'Se vende'", ha añadido.

Asimismo, Burnham destacó el papel que cumplen los pubs dentro de la vida comunitaria del país.

"Son el corazón de nuestras comunidades y ya es hora de que los apoyemos", ha señalado.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el nuevo Ejecutivo para aliviar el aumento del costo de vida, entre ellas la rebaja del IVA en la factura energética y el establecimiento de un precio máximo de dos libras (unos 2,34 euros) para el billete de autobús en todo Reino Unido.

Desde su llegada a Downing Street, Burnham ha planteado la necesidad de transformar el modelo político y económico aplicado durante los últimos 40 años, al considerar que ha dejado rezagados a numerosos ciudadanos y regiones, especialmente en el norte de Inglaterra y Escocia.

En su primer día como primer ministro, el dirigente aseguró que busca corregir los "caminos equivocados" adoptados durante la década de 1980, en alusión al período de Margaret Thatcher, cuando "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

En tanto, la oposición conservadora, encabezada por Kemi Badenoch, cuestionó la llegada de Burnham al poder y aseguró que el nuevo Gobierno carece de una hoja de ruta para enfrentar los principales desafíos del país.

Burnham ha llegado al Gobierno "sin haber presentado un plan claro para afrontar ninguno de los problemas a los que se enfrenta el país" y señalar que Reino Unido no se puede endeudar más y debe optar por recortar el gasto público, una postura en claro contraste con los planes del nuevo 'premier'.

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