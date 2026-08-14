Donald Trump asegura que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz "territorio de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que "declarará" el estrecho de Ormuz territorio estadounidense "muy pronto", tras el fin de la guerra contra Irán, pese a las enormes dificultades de las últimas semanas para que las partes se sienten a negociar.

"Cuando hayamos acabado de derrotar a Irán, que está sufriendo una derrota aplastante, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. En esencia, eso es lo que es", señaló durante un evento en la localidad de Garden City, en el que aludió al bloqueo naval. "Ningún barco pasa a menos que nosotros lo permitamos", reiteró el presidente.

Trump se negó a pedir perdón por el aumento del precio del combustible a causa de la guerra de Irán, que volvió a describir como "un país muy malvado no puede tener armas nucleares". "Recuérdalo cuando tengas que pagar un poco más por la gasolina. Jamás me disculparé. Hice lo correcto", defendió.

La reacción de las autoridades iraníes no se hizo esperar. Su viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló en sus redes sociales que "el estrecho de Ormuz no se puede tomar con tuits, portaaviones, decretos ni discursos electorales".

El 'número dos' de la cartera diplomática aseguró además que su país "no teme a las amenazas ni se intimida ante las demostraciones de poder" y alentó a la Administración Trump a que "acepte la realidad de una vez por todas".

"Hasta ahora, han sufrido graves derrotas estratégicas; el estrecho de Ormuz era, es y será iraní; solo se abrirá y cerrará bajo el mando iraní, y mientras no acepten la realidad de la derrota y no abandonen sus ilusiones, Irán seguirá imponiendo el bloqueo", zanjó.

(Imagen: Casa Blanca)

PURANOTICIA