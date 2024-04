Presidente Xi Jinping reitera unificación y nula posibilidad de separación entre China y Taiwán

"La interferencia extranjera no puede detener la tendencia histórica de la unificación”. Con esta declaración, el Presidente de China, Xi Jinping se refirió a que no existen fuerzas o instancias que puedan separar a su país y Taiwán.

Las palabras del dirigente chino más poderoso de la última generación fueron dirigidas al ex Presidente taiwanés, Ma Ying-jeou y secretario general del Partido Comunista de China.

En el encuentro entre ambos, el líder chino sostuvo que no hay “ningún problema del que no se pueda hablar". Sin embargo, recalcó que “los compatriotas a ambos lados del Estrecho son chinos”, agregando que “mientras no haya separación, mientras ambas partes reconozcan ser chinas, los compatriotas a ambos lados del Estrecho podrán sentarse juntos, iniciar contactos y mantener intercambios como miembros de una sola familia”.

Xi resaltó que “no hay fuerzas que puedan separarnos”, precisando, además, que aunque existan diferencias en los sistemas políticos de ambos países, “no pueden cambiar el hecho de que las dos partes son un solo país”.

Recordemos que Xi Jinping , incluso, en otras ocasiones, ha calificado la unificación de Taiwán con el continente de "inevitabilidad histórica" que se logrará por la fuerza si es necesario.

Por su parte, Ma Ying-jeou señaló luego de la reunión que sostuvieron con el Presidente de China que “las recientes tensiones” entre las dos partes han “desencadenado una sensación de inseguridad entre los taiwaneses”.

A su juicio, “si hay guerra, sería insoportable para la nación china, pero los dos lados tienen sabiduría para manejar las disputas pacíficamente”.

PURANOTICIA