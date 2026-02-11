Presidente de Taiwán pide aprobación inmediata de presupuesto de defensa ante creciente presión de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha instado este miércoles a la aprobación inmediata de los presupuestos por parte del Parlamento para reforzar el gasto en defensa frente a la creciente tensión con China, que considera al territorio una provincia más bajo su soberanía.

Lai ,que presentó en noviembre una partida presupuestaria adicional de 40.000 millones de dólares de cara a los próximos ocho años, ha apostado por "reforzar el compromiso de Taiwán a la hora de defenderse y contribuir a la estabilidad en la región".

En este sentido, ha pedido a los diputados opositores apoyar también esta medida para que salga delante lo antes posible en un momento delicado para la isla y ha aludido a la "estabilidad regional", según informaciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

"Esto demuestra nuestra determinación a la hora de defendernos solos y nuestros compromiso con la seguridad a nivel global", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de la creciente "amenaza militar" que supone China, lo que contribuye a que los países de la región del Indo-Pacífico estén "aumentado su gasto en materia de defensa".

Lai ha aprovechado para dar las gracias a Estados Unidos, uno de sus principales proveedores de armamento a pesar de que las partes no cuentan con relaciones bilaterales oficiales.

Sin embargo, ha señalado que "sin la aprobación de estos presupuestos, Taiwán se arriesga a perder su estatus prioritario y esto podría retrasar la entrega de sistemas armamentísticos de vital importancia". "Esto podría acrecentar, además, las dudas a nivel internacional sobre las capacidades de Taiwán para defenderse", ha añadido.

PURANOTICIA