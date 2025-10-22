Presidente de Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad

El presidente de Perú, José Jerí, anunció la declaración del estado de emergencia en Lima y en la vecina ciudad de Callao, por un periodo de 30 días, en el que su Gobierno –según afirmó– "pasa a la ofensiva en la lucha contra el crimen".

"Se acabó: hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú", manifestó Jerí en un breve mensaje televisado en el que precisó que "el estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 0:00 horas (2:00 horas de Chile) y por 30 días en Lima Metropolitana y Callao".

Asimismo, destacó que el plan de su Ejecutivo "presenta un nuevo enfoque". "Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen", explicó, destacando que su plan le permitirá a su Gobierno "recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos". "Las guerras se ganan con acciones, no con palabras", cerró.

La declaración llegó cinco días después de que el primer ministro, Ernesto Álvarez, anunciara el plan de Lima, eso si, sin aludir a Callao. "La declaratoria de emergencia no puede resultar en más de lo mismo. No puede ser una medida gaseosa que no conduzca a nada en especial", manifestó entonces, aludiendo a un inminente "paquete completo de medidas concretas" que tampoco anunció aún Jerí.

El mismo día, el Congreso de Perú rechazaba someter a votación una moción de censura contra el mandatario, apenas seis días después de su nombramiento y con motivo de la represión policial en la víspera que dejó un muerto y 120 heridos.

