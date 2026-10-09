Presidente de Panamá asegura tras terremoto que "el desastre que estamos enfrentando es grande"

En las horas inmediatamente posteriores al terremoto, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y algunas personas con "lesiones menores".
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá en la tarde de este viernes y provocó daños en viviendas, vías y edificios gubernamentales. El suministro eléctrico y de agua se vio interrumpido en algunas zonas del país.
"El desastre que estamos enfrentando es grande", dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en una visita a las zonas afectadas.
"Lo más importante aquí es preservar la calma", añadió en un video publicado en X por el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).
El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT). Su epicentro se ubicó en La Pitaloza, un corregimiento rural en la provincia de Herrera, en el sur del país y cerca de la costa del océano Pacífico.
Tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Cuanto más superficial sea un terremoto, mayor es la probabilidad de que tenga efectos más graves en la superficie. Un sismo es superficial cuando se ubica entre 0 y 70 kilómetros de profundidad.
En las horas inmediatamente posteriores al terremoto, las autoridades reportaron únicamente daños materiales y algunas personas con "lesiones menores".
El Instituto de Geociencias de Panamá informó de más de 80 réplicas registradas tras el sismo.
Una de ellas fue de magnitud 6,6 y se produjo a las 15:25 hora local en Río Grande, también al sur del país frente a la costa del Pacífico, reportó el USGS.
A través de su cuenta de X, Mulino ordenó a todos los ministerios y las instituciones en el territorio movilizarse para ayudar a los afectados.
"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", añadió.
El tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el más importante del país, estuvo suspendido pero se reanudó algunas horas después del terremoto.
El presidente panameño visitó la ciudad de Penonomé, en la zona central del país, y señaló que el terremoto había destruido carreteras cerca del epicentro.
Señaló que su gobierno estaba "coordinando toda la ayuda posible de manera inmediata para los afectados", indicó Mulino en su cuenta en X.
Acompañado por la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, el mandatario agradeció el apoyo expresado por gobiernos de otros países.
El Instituto de Geociencias explicó que el terremoto fue provocado por el Sistema de Fallas Azuero-Soná.
"Es un sistema de fallas activas que ocasionalmente, debido a la acumulación de tensión, liberan esta cantidad de energía", indicó el director del instituto, Néstor Luque.
"Las señales sísmicas se propagaron por todo el territorio nacional. Por eso se sintió en todas partes", añadió.
(Imagen: EPA/Shutterstock)
PURANOTICIA // BBC MUNDO