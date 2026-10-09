Presidente de Panamá asegura tras terremoto que "el desastre que estamos enfrentando es grande"

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá en la tarde de este viernes y provocó daños en viviendas, vías y edificios gubernamentales. El suministro eléctrico y de agua se vio interrumpido en algunas zonas del país.

"El desastre que estamos enfrentando es grande", dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en una visita a las zonas afectadas.

"Lo más importante aquí es preservar la calma", añadió en un video publicado en X por el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).

El sismo se produjo a las 12:56 hora local (17:56 GMT). Su epicentro se ubicó en La Pitaloza, un corregimiento rural en la provincia de Herrera, en el sur del país y cerca de la costa del océano Pacífico.

Tuvo una profundidad de 12,6 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Cuanto más superficial sea un terremoto, mayor es la probabilidad de que tenga efectos más graves en la superficie. Un sismo es superficial cuando se ubica entre 0 y 70 kilómetros de profundidad.