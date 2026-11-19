La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Myanmar cometió un genocidio contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin.

El histórico veredicto se alcanzó tras nueve votos a favor y seis en contra .

También por nueve votos contra seis, el tribunal culpó a Myanmar de haber incumplido su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad.

Sin embargo, y por 14 votos contra uno, la corte consideró que las autoridades del país no incitaron públicamente al genocidio, que era otro cargo que pesaba sobre el gobierno de ese país.

La sentencia de la CIJ se dictó tras examinar pruebas gráficas y testimonios aportados por supervivientes, así como informes de investigadores internacionales que describían cómo se habían incendiado y arrasado con excavadoras aldeas y puentes rohinyá, y cómo se había ejecutado a hombres y niños y violado a niñas y mujeres durante las operaciones militares de limpieza llevadas a cabo en el norte de Rakáin en 2017.

Las operaciones militares de limpieza también incluyeron el asesinato de bebés, lo que “respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con la intención de impedir los nacimientos entre el grupo”, prosiguió el juez Yuji Iwasawa.