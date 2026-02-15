Presidente de EE. UU. impulsa organismo internacional para reconstrucción de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de un fondo multimillonario destinado a la reconstrucción de Gaza, asegurando que la instancia internacional que impulsa ya ha logrado reunir más de 5.000 millones de dólares. Según el mandatario, estos recursos se destinarán al enclave palestino en un eventual escenario de posguerra con Israel.

Trump precisó que la próxima reunión de líderes de la denominada Junta de la Paz para Gaza, programada para el jueves 19 de febrero en Washington, marcará el inicio de lo que calificó como “el organismo internacional más importante de la historia”. La iniciativa cuenta con respaldo de una resolución de la ONU, aunque ha generado reparos en algunos actores internacionales.

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó preocupaciones sobre el alcance del proyecto, su sistema de gobernanza y la compatibilidad con la Carta de la ONU, advirtiendo además que podría transformarse en una estructura paralela al sistema multilateral existente en relación con Gaza.

Pese al optimismo de Trump, las cifras necesarias para la reconstrucción superan ampliamente los recursos anunciados. La Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo estimó en noviembre que la devastación del territorio requiere al menos 70.000 millones de dólares y un proceso de recuperación que podría extenderse por décadas.

El mandatario estadounidense también adelantó la conformación de una futura Fuerza de Estabilización internacional compuesta por “miles de efectivos”, sin ofrecer más detalles por ahora. Además, envió un mensaje a Hamás, exigiendo que cumpla con la desmilitarización completa e inmediata, condición que sigue abierta en el complejo escenario político y militar del enclave palestino.

