Presidente argentino Javier Milei: "Chile ha sido un ejemplo de cómo mantener el desarrollo económico en el tiempo"

El Presidente de Argentina, Javier Milei, destacó a Chile por mantener el desarrollo económico en el tiempo gracias a una sana relación público-privada, a pesar de los cambios políticos.

Milei participó en una actividad de Gas Andes, filial de la Compañía Argentina de Combustibles (CGC), en Las Condes, para celebrar los 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) transportado por el ducto entre Neuquén y Santiago.

Cabe haacer presente que durante su breve visita a suelo nacional –la primera como jefe de Estado– no se reunió con el Presidente Gabriel Boric.

"El 7 de agosto de 1997, Menem y el presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle inauguraron el gasoducto Gas Andes en dos ceremonias: una en Mendoza y otra en Santiago, y 27 años después estamos celebrando que hemos alcanzado los 28.000 millones de metros cúbicos de gas trasladado por el gasoducto", señaló Milei en el acto acto al que asistió el canciller Alberto van Klaveren y el expresidente Eduardo Frei.

"Algo que debería ser un hito feliz tiene, lamentablemente, un sabor amargo, porque a causa de políticas irresponsables de otros gobiernos argentinos, el flujo de este gasoducto durante las últimas dos décadas fue de bajo rendimiento. Cuando el gas en Argentina comenzó a escasear, por malas políticas energéticas, el kirchnerismo decidió que la salida más fácil era incumplir los contratos con Chile y dejar de exportar el gas prometido", añadió.

"Nosotros no vamos a hacer de cuenta que esa historia no existió. Sabemos que para ustedes estas decisiones significaron un costo enorme económico y humano: industrias y hogares sin acceso a energía; y que los dejamos sin alternativas que construir plantas de regasificación en tiempo récord para procesar GNL importado. Por eso quiero decirles que quien les habla es Javier Milei, no Néstor Kirchner", enfatizó.

Además, aseguró que su gobierno "tiene la vocación irrenunciable por abrazar el capitalismo de libre mercado y las ideas de la libertad, que está siendo plasmada en la reforma promercado más ambiciosa de la historia argentina, que está dando innegables frutos al poco tiempo de su sanción y en particular para el sector energético".

"Tenemos el compromiso de honrar los contratos celebrados; todos: los que nos gustan y los que no, inclusive los contratos dañinos o imprudentes firmados por las pésimas administraciones que nos precedieron", agregó.

Finalmente, expresó que "para nosotros, Chile ha sido un ejemplo de cómo mantener el desarrollo económico en el tiempo, tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable, que perduró a pesar de los cambios de signo político".

