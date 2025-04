Presidenta Sheinbaum asegura que hay muchas compañías deseando invertir en México a pesar de los aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que muchas empresas quieren invertir en el país motivadas por las excepciones de México en cuanto a los aranceles generales que ha aplicado Estados Unidos.

En concreto, en su conferencia matutina, la mandataria explicó que en los últimos meses, múltiples compañías se han acercado al Gobierno para invertir, y la secretaria de Economía cuenta con un portafolio de inversiones de 200.000 millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno es consciente que muchas empresas están esperando a ver cómo queda el tema de los aranceles. "Queremos mejorar las condiciones", apuntó, en relación con las tasas que tiene que pagar México, que solo afectan a los sectores del acero, el aluminio y la industria automovilística.

Respecto a este último sector, Sheinbaum afirmó recientemente que "por el momento" no está previsto que ninguna compañía automovilística que opera en México vaya a sacar sus plantas del país a pesar de los aranceles del 25% a la industria por parte del Gobierno de Estados Unidos.

"La mayoría nos han dicho que por el momento no piensan cambiar nada y que tiene que asentarse la situación. Mover una planta automotriz no es un proceso sencillo, requiere primero dinero de la automotriz para poder mover de uno a otro lado la planta, no lleva meses, lleva años. Hasta ahora nos han dicho eso", explicó.

Además de la relación privilegiada con Estados Unidos, Sheinbaum resaltó las ventajas de la ventanilla única, que permite que todos los permisos de inversiones se tramiten bajo una misma vía, ya sean nacionales o estatales.

(Imagen: Eyepix Group/LightRocket via Getty Images)

